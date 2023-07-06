Мир 06 июля 2023, 09:37 Резиденцию предстоятеля УПЦ опечатали в Киево-Печерской лавре УПЦ сообщила, что резиденцию предстоятеля опечатали в Киево-Печерской лавре РИА «Новости»

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Представители заповедника «Киево-Печерская лавра» с помощью полиции взломали замки и опечатали корпус, где располагалась резиденция предстоятеля канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом заявила пресс-служба УПЦ в своем Telegram-канале.

«В Киево-Печерской лавре представители заповедника с помощью силовиков опломбируют здания монастыря. Сегодня утром сломали замки и опечатали 70-й корпус, где находилась резиденция предстоятеля УПЦ», — сказано в сообщении.

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Чуть ранее 6 июля представляющий интересы УПЦ адвокат Никита Чекман рассказал, что власти начали захватывать в Киево-Печерской лавре корпуса Украинской православной церкви. По его словам, никаких законных оснований для этого нет.

Чекман добавил, что стражи порядка, в частности сотрудники спецподразделения в красных беретах, оцепили помещения, туда никого не пропускают. Несколько дней назад Минкультуры Украины попросило монахов УПЦ освободить некоторые корпуса Киево-Печерской лавры до 4 июля.