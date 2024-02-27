Мир 27 февраля 2024, 11:51 Резиденцию Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион за 38 млн долларов Bloomberg: дом Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион за 38 млн долларов Dick Darrell / Global Look Press

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Дом лидера группы Queen Фредди Меркьюри в Лондоне выставили на аукцион Knight Frank за 38 миллионов долларов. Об этом сообщил Bloomberg.

Речь идет о Garden Lodge в Кенсингтоне. Дом музыканта более 30 лет находится под опекой его подруги Мэри Остин, которая унаследовала имущество звезды. Причем, по ее словам, о продаже резиденции она начала думать еще 25 лет назад.

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С Меркьюри она познакомилась в 1970 году, позже пара заключила помолвку. Вскоре после этого они расстались. Вместе с тем им удалось сохранить теплые дружеские отношения на протяжении многих лет.

После смерти лидера Queen в 1991 году Остин по завещанию получила право на 50% доходов от произведений, связанных с именем Меркьюри. Еще по 25% он оставил своим родителям и сестре.

Позже доля Остин выросла — она получила права еще на 25% доходов музыканта после смерти его родителей.