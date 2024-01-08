Мир 08 января 2024, 18:30 Резиденция экс-премьера Японии сгорела в Токио из-за палочки с благовониями NHK: в Токио из-за палочки с благовониями сгорела резиденция экс-премьера Танаки Unsplash

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Резиденция бывшего премьер-министра Японии Какуэя Танаки полностью сгорела в центре Токио. Предположительно, причиной пожара стала палочка с благовониями, сообщил телеканал NHK.

Огонь вспыхнул днем 8 января. Через два часа возгорание почти полностью ликвидировали усилиями 20 пожарных нарядов, но двухэтажное здание выгорело почти полностью. На той же территории почти полностью сгорела одноэтажная постройка. Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров.

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В резиденции находилась дочь Танаки Макико, экс-министр иностранных дел, а также ее супруг. В результате никто не пострадал. По свидетельству Макико, она поставила палочки с благовониями в здании, где затем начался пожар. Полиция осмотрит место происшествия во вторник.

Ранее в аэропорту Токио загорелся принадлежавший авиакомпании Japan Airlines самолет Airbus A350. Пожар начался в одном из двигателей воздушного судна. В результате сильно пострадало крыло лайнера.