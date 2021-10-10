Протестующие зажгли файеры около резиденции Зеленского

Во время акции протеста около резиденции президента Украины Владимир Зеленского протестующие в микрофон высказали накопившиеся к нему претензии и зажгли несколько файеров и автомобильных покрышек.

Охранявшие резиденцию полицейские, не мешали митингующим. Как сообщило РИА «Новости», демонстранты спели национальный гимн и разошлись.

Акция в Конча-Заспе организовали сторонники экс-президента республики Петра Порошенко, сообщила «Страна.ua». Накануне в Козине неизвестные попытались ворваться в дом Порошенко. Их не пустили его сторонники, произошла потасовка.

На следующий день активисты близких к Порошенко структур решили устроить митинг перед госдачей Зеленского.

Они требовали прояснить детали дела вагнеровцев и ввести санкции против миллиардера Игоря Коломойского.

«И за вагнеровцев, и за использование полиции для кражи плакатов, и за уничтожение корпоративной реформы, и за все те поводы, по которым мы еженедельно выходим на демонстрации», —заявил изданию «Новороссия» соучредитель организации «Демократическая сокира» Виктор Трегубов.

На днях экс-депутат Верховной рады Анна Герман заявила, что Зеленский довел украинцев до нищеты, а следующая зима будет голодной и холодной. Она навал президента Украины приговором для жителей страны.