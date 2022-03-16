Режиссеру фильма «12 лет рабства» МакКуину присвоили рыцарское звание

В Виндзорском замке прошла церемония посвящения в рыцари режиссера фильма «12 лет рабства» Стива МакКуина. Об этом написал РБК.

МакКуин получил рыцарское звание от дочери королевы Елизаветы II принцессы Анна, сообщило ИА НСН.

Стив МакКуин был награжден премией «Оскар» за постанову и продюсирование исторической драмы «12 лет рабства» в 2013 году. Через год его признали одним из ста самых влиятельных людей в мире по версии журнала Time.