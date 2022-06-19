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    19 июня 2022, 20:09

    Режиссера «Малышки на миллион» задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

    Режиссера Харриса задержали в Италии по подозрению в изнасиловании

    Александр Иванов

    Режиссер Пол Харрис задержан правоохранителями Италии. Его заподозрили в изнасиловании иностранки, сообщило издание Corriere della Sera.

    Режиссера «Малышки на миллион» задержали в Италии по обвинению в изнасиловании

    Журналисты газеты уточнили, что ситуация, которая привела к задержанию, произошла в аэропорту Бриндизи. Там Харрис два дня состоял в принудительных отношениях с иностранкой.

    После произошедшего девушка попала в больницу: ей потребовалась помощь медиков из-за тяжелого физического и психологического состояния. Она написала на режиссера заявление в полицию из больницы.

    Сторона обвинения заявила, что Харрис принудил девушку к интимной близости, после чего оставил ее в аэропорту. Первую медицинскую помощь иностранке оказали сотрудники воздушного порта. Текущее ее состояние не уточняется.

    Харрис является оскароносным кинодеятелем с мировой славой. Он написал сценарии к фильмам «Малышка на миллион», «Квант милосердия» и «Казино „Рояль“».