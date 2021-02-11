Режиссера Джосса Уидона обвинили в жестокости

Актеры, игравшие в сериале «Баффи — истребительница вампиров», обвинили создателя проекта Джосса Уидона в эмоциональном насилии и жестокости. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.

Каризма Карпентер призналась, что режиссер упрекал ее в отказе сделать аборт и уволил после рождения ребенка. По ее словам, Уидон настраивал других актеров друг против дурга.

Эмбер Бенсон заявила, что Уидон создавал на площадке токсичную обстановку. Она добавила что некоторые люди из команды сериала до сих пор страдают от эмоциоанльных травм, которые они получили во время работы с режиссером.

По данным издания, Сара Мишель Геллар и Мишель Трахтенберг поддержали своих коллег.