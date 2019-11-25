Режиссер «Звездных войн» рассказал об утечке сценария нового фильма

По его словам, один из актеров, участвовавших в съемках, случайно оставил свой сценарий под кроватью в гостиничном номере.

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Пропажу съемочная группа обнаружила уже только тогда, когда кто-то из киностудии наткнулся на объявление о продаже сценария в интернет-магазине eBay.

«Один из наших актеров, не скажу, кто именно — хочу сказать, но не стану — оставил сценарий под кроватью, и его нашел уборщик. Этот человек отдал сценарий кому-то другому, а тот уже создал объявление о продаже на eBay», — рассказал Абрамс.

Он также добавил, утекший сценарий девятого эпизода «Звездных войн» в итоге вернули до того, как его кому-нибудь продали.

Заключительную часть современной трилогии «Звездные войны. Эпизод IX: Скайуокер. Восход» начнут показывать на российских экранах с 19 декабря.