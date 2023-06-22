Мир 22 июня 2023, 23:58 Режиссер «Титаника» пришел в ужас от схожести крушения батискафа с лайнером ABC News: снявший «Титаник» Кэмерон шокирован схожестью в крушениях лайнера и батискафа Pixabay

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Снявший фильм «Титаник» режиссер Джеймс Кэмерон поразился схожестью катастроф затонувшего в 1912 году лайнера и батискафа «Титан». Своими переживаниями он поделился с ABC News.

Постановщик сказал, что поражен совпадениями, которые привели к трагедии 100-летней давности и сегодняшней гибели людей. Он напомнил, что капитана знаменитого лайнера так же предупреждали об опасности, которую он проигнорировал.

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«Я поражен схожестью самой катастрофы „Титаника“, где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и все же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — сообщил автор легендарной киноленты.

Телеканал NBC раскопал историю о том, что еще четыре года назад основатель OceanGate Стоктон Раш говорил, что максимальная глубина погружения батискафа «Титан» составляет 3000 метров, тогда как обломки корабля находятся на глубине 3800 метров.

А уже через год Раш сообщил, что корпус батискафа, предназначенного для экскурсий к затонувшему «Титанику», демонстрировал «признаки циклической усталости». Компания искала финансирование для постройки новых батискафов. Но уже в 2021 году вновь объявила о подводных экскурсиях на «Титане» к месту затопления лайнера.

Ранее береговая охрана США сообщила, что оставшиеся части от батискафа «Титан», который пропал в водах Атлантики, свидетельствуют, что произошел направленный внутрь взрыв. На борту находились пять человек, включая и самого основателя компании Раша.