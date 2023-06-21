Мир 21 июня 2023, 17:09 Режиссер «Титаника» не поверил в спасение туристов в пропавшем батискафе Режиссер Кэмерон выразил мнение, что экипаж пропавшего в Атлантике батискафа уже погиб Unsplash

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Известный канадский режиссер Джеймс Кэмерон предположил, что экипаж пропавшего в Атлантического океане батискафа уже погиб. Об этом РИА «Новости» сообщил российский ученый Анатолий Сагалевич.

«Моим другом является пилот батискафа. Кэмерон прислал соболезнования, написав, что мои друзья уходит один за другим. Думаю, он считает, что дело уже кончено», — рассказал он.

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Сагалевич уточнил, что других комментариев по ЧП с батискафом режиссер не давал, так как не разбирается в конструкции подводного аппарата и не знает истинных причин произошедшего.

Российский ученый является одним из создателей аппаратов «Мир-1» и «Мир-2», которые применяли во время съемок «Титаника». Эта картина принесла Кэмерону мировую известность.

О пропаже батискафа с пятью людьми на борту в водах Атлантики стало известно 20 июня, начались спасательные работы. Ранее береговая охрана США сообщила, что зафиксировала странный шум в океане во время поисков.