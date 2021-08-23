Режиссер Терри Гиллиам оказался в больнице после скандала на Одесском кинофестивале

Британский режиссер Терри Гиллиам угодил в больницу на Украине. Он участвовал в церемонии закрытия Одесского международного кинофестиваля. Об этом сообщило украинское издание «Думская» со ссылкой на оргкомитет мероприятия.

Издание написало, что режиссера забрали врачи скорой помощи прямо с Потемкинской лестницы. Гиллиам провел ночь в медицинском учреждении. Позже медики разрешили 80-летнему кинематографисту улететь в Лондон. Из-за чего его госпитализировали, неизвестно.

РБК написал, что Гиллиам перепутал Украину и Россию во время получения награды на фестивале.

«Спасибо, Россия! Спасибо, Одесса!» — сказал он.

Ведущая напомнила британскому режиссеру, что Одесса находится на Украине, после этого кинематографист извинился за ошибку.

Терри Гиллиам известен как участник комедийной группы «Монти Пайтон». Он является режиссером таких фильмов, как «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «12 обезьян», «Король-рыбак», «Воображариум доктора Парнаса».

Закрытие Одесского международного кинофестиваля прошло 21 августа. В этом году мероприятия прошло накануне празднования 30-летия Украины.