    20 марта 2020, 13:39

    Режиссер Роберт Б. Уайде прокомментировал мем «robert b weide»

    Анастасия Кременчугская

    В Сети с вирусной скоростью распространился мем с использованием титров из фильма с надписью на черном фоне «Срежессировано Робертом Б. Уайде» (Directed by Robert B. Weide) и веселой музыкой. Режиссер прокомментировал это, написала «Газета.ru».

    В своем Твиттере он опубликовал фотографию с титрами «2020 год. Срежессировано Робертом Б. Уайде» и подписал: «Ну уж нет! Вы не обвините в этом меня!».

    Напомним, данным мемом описывают неудачи и провалы 2020 года.