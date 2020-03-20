Режиссер Роберт Б. Уайде прокомментировал мем «robert b weide»
В Сети с вирусной скоростью распространился мем с использованием титров из фильма с надписью на черном фоне «Срежессировано Робертом Б. Уайде» (Directed by Robert B. Weide) и веселой музыкой. Режиссер прокомментировал это, написала «Газета.ru».
В своем Твиттере он опубликовал фотографию с титрами «2020 год. Срежессировано Робертом Б. Уайде» и подписал: «Ну уж нет! Вы не обвините в этом меня!».
Напомним, данным мемом описывают неудачи и провалы 2020 года.