Режиссер Роберт Б. Уайде прокомментировал мем «robert b weide»

В своем Твиттере он опубликовал фотографию с титрами «2020 год. Срежессировано Робертом Б. Уайде» и подписал: «Ну уж нет! Вы не обвините в этом меня!».

Напомним, данным мемом описывают неудачи и провалы 2020 года.