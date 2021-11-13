«День выборов — 2» стал одним из немногих российских фильмов, которые показали на Украине после событий 2014 года. Специально для проката в этой стране картину пришлось подкорректировать: перекрасить российский триколор в цвета флага Литвы и заменить портрет президента России Владимира Путина на изображение украинского поэта Тараса Шевченко. Об этом «Газете.ru» рассказал режиссер Александр Баршак.

«Мы повернули ручки на цветокоррекции и перекрасили флаг в красный, зеленый и желтый — получился флаг Литвы. <…> Мы взяли и поменяли портрет Путина на изображение Тараса Шевченко в кабинете московских чиновников, где в окошке виден Кремль», — поделился собеседник.

Также украинские прокатчики поставили условие, что в фильме надо что-то сделать с памятником Владимиру Ленину. Авторы потратили деньги и при помощи компьютерной графики заменили скульптуру вождя мирового пролетариата на того же Шевченко, правда, указывающую руку оставили оригинальную. Баршак отметил, что разрозненность России и Украины говорит о деградации единого народа.

Комедия «День выборов — 2» вышла на широкий экран весной 2016 года. Фильм заработал в прокате почти пять миллионов долларов.