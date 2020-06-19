Режиссер комедии «Зомби по имени Шон» снимет триллер по книге «Цепь»
Британский режиссер Эдгар Райт, известный своими фильмами «Типа крутые легавые» и «Зомби по имени Шон», снимет триллер по роману «Цепь» Эдриана Маккинти. Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на Deadline.
Сценаристом выступит Джейн Голдман, которая работала на текстом в кино «Kingsman: Секретная служба». Производством фильма будет заниматься компания Universal Pictures.
В книге рассказывается про женщину, чью дочь похитили и поставили условия, при которых ее можно спасти.