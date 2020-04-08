Режиссер «Хищных птиц» назвал причину провала в прокате

Зрители не были готовы к тому, что во главе супергеройского кино встанет женщина, считает Янь. Она также сообщила, что хотела бы снять продолжение. Она также сказала, что во второй части картины может появиться еще одна героиня DC — Ядовитый Плющ.

«Хищные птицы» в прокате собрали 200 миллионов долларов. Фильм стал самым не популярным среди экранизаций комиксов DC.