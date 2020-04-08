Режиссер «Хищных птиц» назвал причину провала в прокате
Кэти Янь, режиссер фильма «Хищные птицы», объяснила, почему ее фильм по мотивам комиксов DC провалился в прокате. Об этом написала «Газета.ru» со ссылкой на зарубежное издание.
Зрители не были готовы к тому, что во главе супергеройского кино встанет женщина, считает Янь. Она также сообщила, что хотела бы снять продолжение. Она также сказала, что во второй части картины может появиться еще одна героиня DC — Ядовитый Плющ.
«Хищные птицы» в прокате собрали 200 миллионов долларов. Фильм стал самым не популярным среди экранизаций комиксов DC.