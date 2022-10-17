Режиссер фильма «Достать ножи» раскрыл подробности о персонаже Крейга | 360°

Мир 17 октября 2022, 19:21 Режиссер фильма «Достать ножи» раскрыл подробности о персонаже Крейга Режиссер ленты «Достать ножи» Джонсон рассказал, что персонаж Крейга будет гомосексуалом РИА «Новости»

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Режиссер проекта «Достать ножи: Стеклянная луковица» Райан Джонсон сообщил, что главный герой картины в исполнении актера Дэниела Крейга будет гомосексуалом. Об этом кинематографист рассказал на пресс-конфенерции фильма. Его слова процитировало издание «Газета.Ру».

Само мероприятие проводилось в рамках Лондонского фестиваля.

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Слухи о нестандартных взглядах персонажа Крейга — детектива Бенуа Бланке — на любовные отношения ходили и раньше. Заявление Джонсона просто подтвердило их.

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Поводом для сплетен стала одна из сцен фильма, которую рассекретили для пресс-показа. Ее сюжет косвенно намекает на сожительство Бланка с другим представителем своего пола.

На пресс-конференции в рамках Лондонского кинофестиваля у Джонсона уточнили выведенные ранее предположения о сердечных чаяниях главного героя. На этот вопрос журналисты получили положительный ответ; на что режиссер ответил утвердительно.

Премьера киноленты «Достать ножи — 2: Стеклянная луковица» состоится 23 декабря 2023 года на стриминговом сервисе Netflix. Согласно сюжету, персонаж Крейга посещает Грецию и раскрывает таинственное преступление.