Режим экономии электроэнергии ввели в Молдавии | 360°

Мир 25 октября 2022, 22:39 Режим экономии электроэнергии ввели в Молдавии Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии ввела режим экономии электроэнергии Unsplash

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Молдавское правительство прибегло к ужесточению мер для экономии электроэнергии. Такое решение приняли во вторник на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщило РИА «Новости».

Жителям страны предложили перестать пользоваться лифтом с семи до 11 утра и с 18:00 до 23:00. Администраторам коммерческой недвижимости порекомендовали сократить освещение на 30%, в частности, отключить фонтаны, витрины и другую декоративную подсветку, а также эскалаторы.

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При этом температуру внутри помещений, по мнению комиссии, не нужно ставить выше 19 градусов в рабочее время и выше 15 в нерабочее.

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Молдавия испытывает серьезный энергетический кризис из-за весомого роста цен на энергоресурсы. В республику перестали поставлять украинское электричество с 11 октября.

Основным поставщиком электроэнергии стала Молдавская ГРЭС, которая расположена на территории Приднестровья. Также в страну электричество поставляет Румыния. Однако соседнее государство продает ресурс в два раза дороже, чем потребителям на своем внутреннем рынке.

Вице-премьер Молдавии сообщил, что с 24 октября в стране начнется сильный дефицит электроэнергии. Сегодня мэр Кишинева Иван Чебан заявил, что освещение города будет снижено в целях экономии электроэнергии, передал RT.