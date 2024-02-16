Мир 16 февраля 2024, 08:57 Режим Зеленского решил превратить Украину в страну разрешенных наркоманов РИА «Новости»: в Крыму заявили, что Украина превращается в страну наркоманов официальный сайт президента Украины

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Легализация медицинского каннабиса на Украине превратит ее в страну «разрешенных наркоманов». Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Собеседник агентства напомнил, что президента Украины Владимира Зеленского и его окружение постоянно связывают с наркотиками и наркобизнесом. В связи с этим, по словам Смирнова, не возникает сомнений, зачем киевский режим принял такое решение.

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«Данный закон будет для этой шайки источником легального обогащения, за счет превращения украинцев в разрешенных наркоманов», — выразил уверенность политик.

Также представитель Крымской межнациональной миссии указал на то, что легализация пусть даже медицинского каннабиса стала новым шагом на пути внедрения в украинском обществе губительных нетрадиционных ценностей.

«Далее будут законы, стимулирующие изменение пола, о добровольной эвтаназии людей, о поощрении абортов и так далее», — не исключил Смирнов.

А Запад при этом, как добавил собеседник агентства, жестко требует от властей Украины обязательного выполнения всех этих условий взамен на обещания о евроинтеграции.