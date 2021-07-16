Режим военной катастрофы объявили на западе Германии из-за наводнений

Режим военной катастрофы начал действовать на западе Германии из-за наводнения. Такое решение принял министр обороны страны Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

«Это значит, что инстанции, принимающие решения, будут вынесены вперед, точнее, именно туда, где они необходимы. Например, командир подразделения на месте теперь может решить, будет ли предоставлена бронированная эвакуационная машина, военный грузовик или генератор, если появится в наличии», — объявил представитель ведомства. Его процитировало РИА «Новости».

Он добавил, что в устранении последствий бедствия участвуют 850 солдат бундесвера ФРГ.

Наводнение началось в землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн — Вестфалия в ночь на среду. Оно привело к затоплению населенных пунктов, разрушению дорог и мостов, а также к обрыву линий электропередач.

По последним данным, более 100 человек стали жертвами ненастья. Об этом сообщил телеканал N24. Еще 1,3 тысячи граждан числятся пропавшими без вести. В зоне катастрофы парализовано движение, наблюдается утечка газа, нет электричества.