Режим тревоги продлили в Румынии из-за пандемии

Румынские власти решили продлить на 30 дней режим тревоги из-за распространения коронавируса. С 13 апреля ограничения вступают в силу. Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на местные СМИ.

По данным издания, сейчас в населенных пунктах Румынии, где COVID-19 заболевают свыше четырех человек на тысячу людей за две недели, на выходных введен комендантский час. Жителям запрещено выходить на улицу с восьми часов вечера. Кроме аптек, магазинов с доставкой и бензоколонок с шести часов вечера закрываются все заведения.