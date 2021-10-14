«Режим тревоги» объявили в Молдавии из-за ситуации с газом
Министр инфраструктуры Молдавии Спыну: в стране могут ввести режим ЧП
Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил, что в стране вводится «режим тревоги» из-за ситуации в газовой отрасли. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным RT, он объявил, что это нужно для защиты граждан и обеспечения энергетической безопасности.
«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям», — рассказал Спыну.
Он добавил, что в дальнейшем в стране могут ввести чрезвычайное положение.