«Режим тревоги» объявили в Молдавии из-за ситуации с газом

Министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну объявил, что в стране вводится «режим тревоги» из-за ситуации в газовой отрасли. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным RT, он объявил, что это нужно для защиты граждан и обеспечения энергетической безопасности.

«На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям был объявлен режим тревоги из-за ситуации в газовом секторе, это необходимо, чтобы мы были готовы к любым ситуациям», — рассказал Спыну.

Он добавил, что в дальнейшем в стране могут ввести чрезвычайное положение.