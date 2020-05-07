Режим самоизоляции сняли в Одессе

Причиной снятия ограничений стала невозможность контроля их соблюдения. Жители города массово игнорировали самоизоляцию, а власти не смогли на это никак повлиять.

«Вы посмотрите, что творится в субботу и воскресенье на пляже! Я сразу правительству говорил: если мы что-то запретили, мы должны быть в состоянии это проконтролировать», — уточнил Труханов.