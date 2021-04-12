Режим самоизоляции для пенсионеров продлили в Саратовской области

Режим самоизоляции в Саратовской области продлили для пенсионеров до 26 апреля. Об этом сообщили в постановлении регионального правительства, которым поделился ТАСС.

«Рекомендовать руководителям организаций, деятельность которых не приостановлена, предусмотреть с 13 апреля по 26 апреля 2021 года режим самоизоляции для лиц старше 65 лет», — рассказало агентство.

Документ, помимо прочего, обязывает руководителей организаций сохранить работу удаленно, рассказали в RT.

Также там напомнили , что режим повышенной готовности продлили для Тюменской области. Он должен продлиться до 25 апреля.