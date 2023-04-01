01 апреля 2023, 21:59
Режим прекращения огня нарушили в Нагорном Карабахе
Минобороны России: в Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня
Режим прекращения огня нарушили в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом сообщили в бюллетене Минобороны России.
«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе», — отметили в министерстве.
Реклама
Российский миротворческий контингент проводит разбирательство. Миротворцы провели патрулирование в Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах. Также бойцы сопроводили автомобильную колонну с гуманитарным грузом по маршруту Горис — Степанакерт.
Также о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе сообщали 25 марта.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщал, что страны Евросоюза собираются обсудить возможную отправку «войск миротворческого типа» на территорию Украины. По его словам, Европа до этого момента еще никогда не была близка к этой границе в украинском конфликте.
Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что обсуждаемая в Евросоюзе идея об отправке «миротворцев» на Украину потенциально опасна, если такие разговоры ведутся всерьез.
Нагорный Карабах
Реклама
Реклама