Мир 01 апреля 2023, 21:59 Режим прекращения огня нарушили в Нагорном Карабахе Минобороны России: в Карабахе зафиксировали нарушение режима прекращения огня Пресс-служба Минобороны

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Режим прекращения огня нарушили в Нагорном Карабахе в зоне ответственности российских миротворцев. Об этом сообщили в бюллетене Минобороны России.

«Зафиксировано нарушение режима прекращения огня в Шушинском районе», — отметили в министерстве.

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Российский миротворческий контингент проводит разбирательство. Миротворцы провели патрулирование в Мартунинском, Мардакертском и Шушинском районах. Также бойцы сопроводили автомобильную колонну с гуманитарным грузом по маршруту Горис — Степанакерт.

Также о нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе сообщали 25 марта.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщал, что страны Евросоюза собираются обсудить возможную отправку «войск миротворческого типа» на территорию Украины. По его словам, Европа до этого момента еще никогда не была близка к этой границе в украинском конфликте.

Пресс-секретарь российского президент Дмитрий Песков заявил, что обсуждаемая в Евросоюзе идея об отправке «миротворцев» на Украину потенциально опасна, если такие разговоры ведутся всерьез.