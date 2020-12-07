Режим персональных санкций появился у ЕС
Главы внешнеполитических ведомств государств, входящих в ЕС, приняли новый глобальный режим рестрикций за нарушение прав человека. Об этом сообщил RT со ссылкой на пресс-службу крупнейшей в Европарламенте Европейской народной партии (EPP).
«Мы приветствуем, что у ЕС теперь есть собственный „акт Магнитского“», — цитирует РИА «Новости» заявление крупнейшей фракции Европарламента.
В EPP выразили надежду на то, что режим будет эффективным «сдерживающим фактором».
Уточняется, что с 8 декабря новый санкционный режим вступает в силу. Он будет действовать только на территории ЕС. Под него попадают физические и юридические лица за нарушение основных свобод, пытки, геноцид и торговлю людьми.