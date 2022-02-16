Режим киберугрозы ввели на территории Польши

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий ввел режим киберугрозы на территории страны. Об этом сообщило РИА «Новости».

«В целях противодействия угрозам в киберпространстве премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении первой степени угрозы (ALFA-CRP) на всей территории страны», — цитирует Министерство внутренних дел и администрации Польши RT.

Режим киберугрозы будет действовать на территории государства с 15 февраля по 28 февраля. При этом профильное ведомство не объяснило, с чем связаны подобные действия.