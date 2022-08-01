Режим кибернетической угрозы продлили в Польше

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий продлил действие режимов кибернетической и террористической угроз до 31 августа. Сообщение об этом распространил Правительственный центр безопасности.

«Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал постановления, продлевающие до 23:59 31 августа 2022 года действие третьей степени угрозы CRP (CHARLIE–CRP) и второй степени угрозы тревоги BRAVO. Уровни угрозы действуют на территории всей страны», — говорится в сообщении.

Режим террористической и кибернетической угрозы — это прежде всего сигнал для служб, чтобы они были готовы к действию.

Уровень кибернетической опасности CHARLIE-CRP является третьим из четырех возможных. Аварийная степень BRAVO — второй из четырех возможных уровней. Его объявляют в случае получения информации о потенциальной угрозе. В этом случае государственная администрация обязана проявлять особую бдительность.