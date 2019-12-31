Режим ЧС ввели в Уругвае из-за нападений на женщин

Жительницы страны стали слишком часто подвергаться физическому и сексуальному насилию. По информации издания, в Уругвае зафиксировано более ста подобных инцидентов за год.

«Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент Табаре Васкес решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», — заявило правительство Уругвая.

В тюрьмах и учебных заведениях пройдут кампании, пропагандирующие борьбу с насилием против женщин.