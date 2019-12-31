    31 декабря 2019, 11:15

    Режим ЧС ввели в Уругвае из-за нападений на женщин

    Ольга Ситникова

    Число нападений на женщин в Уругвае увеличилось. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайного положения. Об этом сообщила «Свободная пресса».

    Жительницы страны стали слишком часто подвергаться физическому и сексуальному насилию. По информации издания, в Уругвае зафиксировано более ста подобных инцидентов за год.

    «Ввиду волнений, вызванных недавними актами насилия в отношении женщин, президент Табаре Васкес решил объявить чрезвычайное положение на национальном уровне из-за насилия по половому признаку», — заявило правительство Уругвая.

    В тюрьмах и учебных заведениях пройдут кампании, пропагандирующие борьбу с насилием против женщин.