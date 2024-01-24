Мир 24 января 2024, 04:42 Режим ЧС ввели в Сахалинской области ввели из-за циклона Губернатор Сахалинской области заявил о введении режима ЧС из-за циклона Freepik

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Режим чрезвычайной ситуации из-за усиления циклона ввели на территории Сахалинской области. Об этом заявил губернатор Валерий Лимаренко в своем Telegram-канале.

Глава региона сообщил о проведении заседания комиссии по ситуации с непогодой в Сахалинской области. На встрече также были представители силовых структур. Лимаренко отметил, что следует прочистить магистральные дороги, чтобы «все органы жизнеобеспечения выполняли свои функции».

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«На данный момент из соображений безопасности временно приостановили работу общественного транспорта. Когда он начнет работать, мы сделаем специальное объявление», — написал он.

Губернатор заявил, что поручил МЧС и ГИБДД патрулировать улицы и растаскивать автомобили, которые вязнут в снегу и блокируют движение.

Лимаренко отметил, что снегопад продлится несколько дней. Он призвал жителей, незадействованных в мероприятиях по устранению последствий циклона, оставаться дома. Помимо этого, губернатор призвал работодателей перевести персонал на дистанционную работу.

Ранее во Владивостоке из-за непогоды сорвало крыши в двух зданиях. Они рухнули на припаркованные автомобили.