Режим ЧС ввели в двух префектурах Японии из-за COVID-19

Режим чрезвычайной ситуации ввели на территориях префектур Миядзаки и Гифу в Японии. Решение было принято местными властями, а причиной стало распространение коронавируса.

«Сейчас во всех районах префектуры идет взрывное распространение заболевания. Мы лицом к лицу столкнулись с историческим кризисом», — привело РИА «Новости» цитату из обращении властей Миядзаки к гражданам.

В этой префектуре режим ЧС начал действовать с 9 января. Врачи выявили 7 января 105 новых случаев заражения. Если учесть численность населения, то получится уровень распространения более 35 заболевших на 100 тысяч человек.

Власти Миядзаки призвали местных жителей не выходить на улицу без острой необходимости. Исключением может быть поход на работу или учебу. Также населению рекомендовали не выезжать за пределы префектуры и не проводить мероприятия. Еще режим ЧС начал действовать в префектуре Гифу.

«Высок риск тяжелого течения болезни у пожилых людей. В Гифу смертность от коронавируса составляет 1,5%, а среди людей старше 70 лет — 10,5%. Режим чрезвычайной ситуации вводится на месяц с 9 января по 7 февраля с тем, чтобы к концу этого периода число заражений не превышало 50 человек в день», — пояснила администрация.

Режим ЧС с 8 января действует в Токио и трех соседних префектурах. Кроме того, ввести ЧС намерены префектуры Киото, Осака и Хего.