Мир 25 июня 2023, 02:59 Режим ЧС ввели в Чили из-за наводнений Власти Чили ввели режим ЧС в нескольких регионах из-за наводнений Pxhere

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Власти Чили объявили режим ЧС в нескольких регионах из-за вызванных ливнями наводнений. Об этом в своем Twitter сообщило министерство внутренних дел страны.

«Глава МВД Каролина Тоа объявила зоной катастрофы регионы от Вальпараисо и Био-Био для того, чтобы еще больше упростить выделение ресурсов для борьбы с последствиями», — сказано в сообщении.

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Сейчас известно о трех пропавших без вести. Во временных убежищах размещены более тысячи человек. Повреждены или разрушены 200 домов.

Отмечается, что в пострадавших регионах наблюдаются самые сильные с 1993 года дожди. Ливни привели к тому, что из берегов вышли несколько рек.

Ранее в Тюмени началась откачка дождевых вод, затопивших ряд улиц. В городе меньше чем за двое суток выпало свыше 100 миллиметров осадков.