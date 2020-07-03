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    03 июля 2020, 18:12

    Режим ЧС ввели в Белграде из-за роста заражений коронавирусом

    Артур Блянихов

    В столице Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Ввод режима ЧС подтвердил заместитель мэра Белграда Горан Весич. Он добавил, что таким образом у сербских властей появилось правовое основание, чтобы ввести в столице новые противоэпидемиологические меры.

    По данным издания, накануне глава Сербии Александр Вучич анонсировал ряд ограничений, которые введут в ближайшем будущем в Белграде из-за ситуации с COVID-19.