Режим ЧС ввели в Белграде из-за роста заражений коронавирусом
В столице Сербии объявили режим чрезвычайной ситуации из-за резкого роста числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Ввод режима ЧС подтвердил заместитель мэра Белграда Горан Весич. Он добавил, что таким образом у сербских властей появилось правовое основание, чтобы ввести в столице новые противоэпидемиологические меры.
По данным издания, накануне глава Сербии Александр Вучич анонсировал ряд ограничений, которые введут в ближайшем будущем в Белграде из-за ситуации с COVID-19.