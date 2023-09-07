07 сентября 2023, 08:58
Режим ЧС ввели на месте падения украинского дрона в Ростове-на-Дону
Губернатор Ростовской области Голубев объявил режим ЧС в районе атаки БПЛА
Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела на месте падения беспилотника в Ростове-на-Дону режим ЧС. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.
По его словам, для жителей трех домов на Пушкинской улице организуют питание и размещение в маневренном фонде. Всего в районе атаки беспилотника проживало 99 человек.
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«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39,41,42 с 09:00 вводится режим ЧС», — сообщил чиновник.
Губернатор заявил о проведении поквартирного обхода территорий для уточнения нанесенного украинским дроном ущерба. После этого государственные служащие оформят и направят положенные выплаты всем пострадавшим.
Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника российские объекты. Украинский БПЛА упал на Пушкинской улице Ростова-на-Дону рядом с жилыми домами. Руководство перевело все экстренные и коммунальные службы в режим готовности. Мэр города провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Краснодарский край
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