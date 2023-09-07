Мир 07 сентября 2023, 08:58 Режим ЧС ввели на месте падения украинского дрона в Ростове-на-Дону Губернатор Ростовской области Голубев объявил режим ЧС в районе атаки БПЛА Телеканал «360»

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Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям ввела на месте падения беспилотника в Ростове-на-Дону режим ЧС. Об этом губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram-канале.

По его словам, для жителей трех домов на Пушкинской улице организуют питание и размещение в маневренном фонде. Всего в районе атаки беспилотника проживало 99 человек.

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«Решением ростовской городской КЧС на месте падения БПЛА в границах домов по улице Пушкинская, 39,41,42 с 09:00 вводится режим ЧС», — сообщил чиновник.

Губернатор заявил о проведении поквартирного обхода территорий для уточнения нанесенного украинским дроном ущерба. После этого государственные служащие оформят и направят положенные выплаты всем пострадавшим.

Ранее ВСУ атаковали с помощью беспилотника российские объекты. Украинский БПЛА упал на Пушкинской улице Ростова-на-Дону рядом с жилыми домами. Руководство перевело все экстренные и коммунальные службы в режим готовности. Мэр города провел внеплановое заседание комиссии по ликвидации последствий ЧС.