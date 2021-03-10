Режим ЧС ввели на Гавайях после сильных дождей. Видео

На Гавайях прошли мощные дожди. Больше всего пострадали округа Мауи, Калавао, Кауаи, а также Гонолулу. В результате губернатор Дэвид Игэ ввел режим ЧС. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

«Я только что подписал официальное объявление о введении ЧС для штата Гавайи после того, как сильные дожди и наводнение привели к значительному ущербу в отношении государственной и частной собственности на островах», — написал он.

Решение губернатора позволит использовать государственные фонды для оказания быстрой и эффективной помощи пострадавшим. По прогнозам синоптиков, такая погода будет держаться в регионе до 12 марта.

Во вторник из округа Мауи были эвакуированы местные жители, так как населению угрожал прорыв дамбы Каупакалуа из-за дождей.

В социальных сетях появились видео с места природного катаклизма. На кадрах видно, что нескончаемая вода льется по дорогам. Также многие дома на половину остались стоять под водой. Ущерб от ливней пока не подсчитан местными властями. О пострадавших информации нет.