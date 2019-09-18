Режим ЧС ввели из-за пожара в жилом доме в Александровске-Сахалинском
Режим ЧС ввели в Александровске-Сахалинском на севере Сахалина из-за сильного пожара в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу областного правительства.
«Областные власти контролируют ликвидацию последствий пожара в многоквартирном доме Александровска-Сахалинского. В городе объявлен режим ЧС районного масштаба», — сообщили в областном правительстве.
Таким образом, власти смогли приступить быстро к капитальному ремонту крыши без проведения конкурсных процедур.
Пожар на крыше пятиэтажного дома произошел в ночь на 18 сентября. Пожарные справились с огнем за три часа. Жертв и пострадавших нет. В районный центр отправилась правительственная комиссия, целью которой является оказание помощи пострадавшим от ЧП. В мэрии оценивают нанесенный ущерб, составляют списки пострадавших квартир. Всего в доме проживают 159 человек, сообщил сайт «Дни.ру».