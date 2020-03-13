Режим ЧС установили в Эстонии из-за пандемии коронавируса
Власти Эстонии ввели режим чрезвычайного положения в стране до 1 мая. Причиной такого решения стала пандемия коронавируса. Об этом сообщила «Экспресс-газета» со ссылкой на сайт правительства.
«В связи с пандемией коронавируса в мире и его возможным более широким распространением в Эстонии правительство ввело в государстве чрезвычайное положение. Оно будет действовать до 1 мая 2020 года, если правительство не изменит своего решения», — пояснили в правительстве.
Премьер-министр Юри Ратас уточнил, что режим ЧС позволит наиболее эффективно бороться с распространением инфекции среди граждан.
В Эстонии отменят все публичные мероприятия. Школьники перейдут на удаленное обучение, а органам местного самоуправления и руководству дошкольных учреждений предстоит обдумать дальнейшую работу.
«Помимо общественного здоровья необходимо также эффективно и оперативно решать проблемы, связанные с экономикой», — подчеркнул Ратас.