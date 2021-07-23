Режим ЧС продлили в Италии до конца года

Режим чрезвычайного положения продлили в Италии. Он будет действовать в стране до конца текущего года. Причиной такого решения поступила угроза распространения коронавируса. Об этом сообщила «Политика сегодня».

О продлении режима ЧС объявил глава минздрава Италии Роберто Сперанца в ходе пресс-конференции. Отмечается, что локдаун наступил в стране еще в январе 2020 года. Такие меры позволят властям вводить комендантский час в ускоренном режиме без немедленного согласования с парламентом. В стране за время пандемии от вируса погибли более 127 тысяч человек.