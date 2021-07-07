Режим ЧС объявили в Нью-Йорке из-за участившейся стрельбы

Преступники стали чаще использовать огнестрельное оружие в Нью-Йорке. В связи с этим губернатор штата Эндрю Куомо объявил о введении режима чрезвычайной ситуации.

«Сегодня я издаю исполнительный указ об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с насилием с применением огнестрельного оружия», — написал глава штата в Twitter.

Ситуацию он назвал кризисом в сфере общественного здравоохранения. По словам Куомо, власти должны принимать решения соответствующим образом.

«Объявление о ЧС позволит нам уделить этому кризису полное внимание и использовать необходимые ресурсы, — подчеркнул губернатор.

По данным пресс-службы главы штата, в Нью-Йорке откроют управление по предотвращению насилия с применением огнестрельного оружия. На программы выделят порядка 138,7 миллиона долларов.

Ранее телеканал CNN сообщил, что в период с 3 по 5 июля во время стрельбы в Нью-Йорке пострадали 26 человек. Правоохранители зафиксировали 21 случай применения огнестрельного оружия. Жители открывали огонь во время празднования Дня независимости.