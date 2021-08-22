Режим ЧС объявили в штате Нью-Йорк из-за урагана «Генри»

Режим чрезвычайной ситуации объявили в некоторых округах Нью-Йорка из-за приближающегося урагана «Генри». Такое решение принял губернатор штата Эндрю Куомо.

«Я объявил режим ЧС перед приближением урагана „Генри“. 500 солдат Национальной гвардии были мобилизованы, подготовлены имеющиеся ресурсы для реагирования», — написал Куомо в Twitter.

Также режим ЧС своим указом ввел и мэр города Нью-Йорк Билл де Блазио. Согласно документу, с 22 по 23 августа в мегаполисе не будут работать уличные веранды. В городе отменили мероприятия вне помещений и приостановили стройки.

Ранее Куодо сравнил надвигающийся с Атлантического океана ураган с разрушительным ураганом «Сэнди». Осенью 2012 года жертвами этого стихийного бедствия стали более 100 человек. Суммарный ущерб тогда оценили примерно в 50 миллиардов долларов.

Как заявили в Национальном центре по наблюдению за ураганами США, 21 августа штор «Генри» усилился до урагана первой категории. Ожидается, что стихия доберется до Лонг-Айленда рано утром 22 августа.