Режим ЧС объявили в Косове из-за массового отравления водой

Режим чрезвычайной ситуации объявлен в самопровозглашенной республике Косово, в муниципалитете Дечаны после того, как 1,5 тысячи человек отравились водопроводной водой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на главу муниципалитета Башкима Рамосая.

800 человек в результате отравления попали в больницу. «На состоявшемся во вторник заседании штаба по ЧС принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории муниципалитета Дечаны», — рассказал Рамосай. Также он призвал местных жителей обязательно кипятить воду перед ее использованием в пищевых целях.