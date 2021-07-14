Режим ЧС объявили в Косове из-за массового отравления водой
Режим чрезвычайной ситуации объявлен в самопровозглашенной республике Косово, в муниципалитете Дечаны после того, как 1,5 тысячи человек отравились водопроводной водой. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на главу муниципалитета Башкима Рамосая.
800 человек в результате отравления попали в больницу.
«На состоявшемся во вторник заседании штаба по ЧС принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации на всей территории муниципалитета Дечаны», — рассказал Рамосай.
Также он призвал местных жителей обязательно кипятить воду перед ее использованием в пищевых целях.