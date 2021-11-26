Режим ЧС объявили в Чехии

Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса начинает действовать в Чехии с 26 ноября. Об этом сообщило РИА «Новости».

В стране отменены все массовые мероприятия численностью более тысячи человек, а точки общепита имеют право работать только до 22:00.

Недавно Чехия установила новый антирекорд по заболеваемости — 23 ноября было зафиксировано 25 864 новых случая заражения, отметил сайт «Русская планета».