Режим ЧС объявили в Австралии из-за лесных пожаров

Режим чрезвычайной ситуации ввели в австралийских штатах Квинсленд и Новый Южный Уэльс из-за лесных пожаров. Жителей этих регионов страны попросили приготовиться к эвакуации.

«В штате объявлено чрезвычайное положение. Пожалуйста, будьте готовы (к эвакуации — прим. ред.) и следуйте инструкциям экстренных служб. Пожалуйста, убедитесь, что вы загрузили приложение Fire Near Me», — написала на своей странице в Twitter глава правительства Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян.

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На странице региональной пожарной службы Нового Южного Уэльса в Twitter говорится, что ситуация усложняется неблагоприятными погодными условиями — жарой, сильным ветром и низкой влажностью — из-за которых огонь быстро распространяется по территории штата.

Спасатели рекомендуют держаться от горящих зарослей подальше. Самые безопасные места во время лесных пожаров, по данным экстренной службы, это большие города и торговые центры. Также в сообщении говорится, в определенных зонах повышенного риска закроют школы. Сейчас в Новом Южном Уэльсе зафиксировали 64 пожара.