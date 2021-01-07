Режим ЧС из-за пандемии коронавируса введут в столичном регионе Японии

Из-за сложной эпидемической обстановки японские власти решили ввести режим ЧС на территории Большого Токио с общим населением 37,2 миллиона человек. Туда входят префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба. Режим будет действовать месяц.

«Правительство на месяц вводит режим ЧС в столичном регионе. <…> Во избежание риска заразиться коронавирусом мы просим население не выходить из дома без необходимости после 20:00. <…> Я хотел бы создать возможность для осуществления эффективного подхода [к борьбе с пандемией коронавируса] за счет принудительных мер, таких как штрафы», — приводит ТАСС слова премьер-министра Японии Есихидэ Суги.

Глава правительства выступил на заседании правительственного штаба по борьбе с коронавирусом. Он отметил, что режим ЧС будет действовать до 7 февраля. В эти дни владельцев баров и кафе просят закрываться пораньше и не работать по ночам. Убытки возместят в размере 17,3 тысячи долларов. В регионе вводится запрет на проведение мероприятий с участием более пяти тысяч человек.

Суга призвал работодателей отправить 70% сотрудников на удаленку и подчеркнул, что срочно обсудит законопроект о штрафах за нарушение режима и представит его в парламент.

Как пишет «Газета.ru», 6 января в Японии впервые выявили более шести тысяч случаев COVID-19 за сутки. Эпицентр пандемии находится в Токио. По данным Университета Джонса Хопкинса, с марта в Японии выявили 266 098 случаев заражения коронавирусом. От COVID-19 умерли 3636 человек.