Мир 11 апреля 2023, 02:16 Режим ЧС из-за пандемии коронавируса отменили в США Президент США Джо Байден отменил в стране режим ЧС из-за пандемии COVID-19 РИА «Новости»

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Президент США Джо Байден объявил об отмене в США режима чрезвычайной ситуации, который ввели в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер подписал соответствующий закон 10 апреля. Режим ЧС из-за пандемии COVID-19 действовал в Соединенных Штатах с 1 марта 2020 года, его продлевали неоднократно.

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В феврале Байден сообщал о снижении числа вызванных коронавирусом смертей примерно на 90%. При этом глава Белого дома призывал сохранять бдительность, а также «поддерживать новые вакцины и методы лечения».

Ранее президент США Джо Байден потребовал от главы национальной разведки рассекретить информацию о происхождении коронавируса. По словам американского лидера, он разделяет цель Конгресса — обнародовать как можно больше информации о происхождении COVID-19. Разведка начала работу по расследованию в 2021 году.

В марте 2021 года ВОЗ опубликовала доклад, в котором группа экспертов прокомментировала версию с утечкой вируса из лаборатории, назвав ее «крайне маловероятной». Предполагается, что коронавирус мог передаться человеку от летучих мышей.