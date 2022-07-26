Власти США рассматривают возможность введения в стране режима ЧС в области здравоохранения в связи с распространением оспы обезьян. Администрация президента Джо Байдена хочет назначить координатора по борьбе с заболеванием, сообщила газета Washington Post.

Вопрос уже обсуждался с ведущими специалистами из сферы здравоохранения. Это произошло после того, как Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией международного значения.

Осведомленный источник заявил американским СМИ, что режим ЧС позволит собирать точную статистику о вирусе. Однако многие считают данный шаг символическим. В общей сложности в 74 странах мира было зарегистрировано порядка 17 тысяч случаев оспы обезьян среди взрослых и детей.