Режим ЧС из-за оспы обезьян ввели в Калифорнии и Иллинойсе

Власти еще двух американских штатов, Калифорнии и Иллинойса, ввели режим чрезвычайной ситуации из-за вспышки оспы обезьян. Ранее такую меру приняли в Нью-Йорке.

О введении режима ЧС в Калифорнии объявил губернатор штата Гэвин Ньюсом. Заявление появилось на официальном сайте политика, написали «Известия».

Ньюсом заверил, что в Калифорнии принимают все необходимые усилия, чтобы замедлить распространение оспы обезьян, используют тестирование.

«Мы сосредоточим внимание на тех, кто подвергается наибольшему риску, для вакцин, лечения и охвата», — подчеркнул он.

Кроме того, штат получил уже свыше 61 тысячи доз вакцины от оспы обезьян.

Аналогичное решение о режиме ЧС также принял губернатор Иллинойса Джей Роберт Прицкер. Об этом он сообщил в своем Twitter, написал RT. По словам губернатора, режим ЧС ввели, чтобы нарастить объем ресурсов и усилить координацию ведомств для борьбы с распространением этого вируса.

Накануне мэр Нью-Йорка Эрик Адамс и комиссар по здравоохранению города Эшвин Васан также объявили режим чрезвычайной ситуации в сфере общественного здравоохранения из-за оспы обезьян.