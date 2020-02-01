Режим чрезвычайной ситуации ввели в США из-за коронавируса

Из-за распространения коронавируса Вашингтон со 2 февраля вводит в стране режим чрезвычайной ситуации. В страну запретят въезд всем иностранцам, побывавшим до этого в Китае.

Эту новость на брифинге в Белом доме сообщил министр здравоохранения США Алекс Азар. После введения режима ЧС в страну смогут въехать только члены семей американских граждан, которые возвращаются с континентального Китая. Но даже они в течение двух недель будут находиться под особым наблюдением.

Перелеты из США в Китай и обратно будут разрешены только в семи аэропортах страны.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку заболевания чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, заражены коронавирусом более 11 300 человек. В провинция Хубэй за последние сутки заразились 1347 человек. На момент публикации новости число жертв вируса достигло 258 человек.

Россияне пока инфицированы не были, но в Забайкалье был введен режим ЧС. Особые карантинные меры введены в действие на пограничных пунктах пропуска с Китаем.