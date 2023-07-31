Мир 31 июля 2023, 17:32 Режим ЧП в Молдавии продлили на 60 дней Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней из-за ситуации на Украине РИА «Новости»

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Парламент Молдавии продлил режим ЧП в республике еще на 60 дней с 3 августа. С этим предложением выступил премьер-министр страны Дорин Речан. Законодательный орган принял постановление на заседании, которое транслировала пресс-служба.

Всего в молдавском парламенте заседает 101 депутат. Продление режима ЧП поддержали 55 парламентариев из правящей Партии действия и солидарности.

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Фракция БКС и депутаты из партии «Шор» не участвовали в голосовании. Оппозиция бойкотировала заседание, чтобы выразить протест против игнорирования ее инициатив, сообщил RT.

Спикер парламента Молдавии Игорь Гросу отметил, что режим ЧП не затронет местные выборы. Их собираются провести в республике 5 ноября.

Режим ЧП ввели в Молдавии в конце 2021 года из-за возможных перебоев в поставках газа. Затем его продлили, назвав причиной риски из-за ситуации на Украине.

Ранее министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску объявил о решении властей урезать штат российского посольства. После этого в диппредставительстве сообщили, что консульский отдел приостановит прием до 5 августа по техническим причинам.