Режим ЧП продолжится в Казахстане
Руководство Казахстана решило продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. По обновленным срокам, он закончится 11 мая. Об этом сообщил ТАСС.
По данным NEWS.ru, лидер страны Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям с заявлением. Его распространила пресс-служба президента.
Токаев уточнил, что «решение продиктовано нынешней сложной реальностью».
«Я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил глаза Казахстана.
По его словам, режим чрезвычайного положения завершится в начале мая, если не возникнет новая вспышка заражений коронавирусом.
«Надеюсь, что этого не случится», — подчеркнул Токаев.