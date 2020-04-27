Режим ЧП продолжится в Казахстане

По данным NEWS.ru, лидер страны Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям с заявлением. Его распространила пресс-служба президента.

Токаев уточнил, что «решение продиктовано нынешней сложной реальностью».

«Я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил глаза Казахстана.

По его словам, режим чрезвычайного положения завершится в начале мая, если не возникнет новая вспышка заражений коронавирусом.

«Надеюсь, что этого не случится», — подчеркнул Токаев.