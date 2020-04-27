    27 апреля 2020, 10:11

    Режим ЧП продолжится в Казахстане

    Ольга Ситникова

    Руководство Казахстана решило продлить режим чрезвычайного положения из-за коронавируса. По обновленным срокам, он закончится 11 мая. Об этом сообщил ТАСС.

    По данным NEWS.ru, лидер страны Касым-Жомарт Токаев обратился к жителям с заявлением. Его распространила пресс-служба президента.

    Токаев уточнил, что «решение продиктовано нынешней сложной реальностью».

    «Я принял решение подписать указ о продлении режима чрезвычайного положения до 11 мая текущего года», — заявил глаза Казахстана.

    По его словам, режим чрезвычайного положения завершится в начале мая, если не возникнет новая вспышка заражений коронавирусом.

    «Надеюсь, что этого не случится», — подчеркнул Токаев.