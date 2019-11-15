В Венеции продолжается крупнейшее с 1966 года наводнение. Уровень воды в Лагуне достиг угрожающей отметки 1,87 метра, затопив большую часть исторического центра, в частности под воду уходит знаменитая площадь Сан-Марко — одно из любимых туристических мест в Венеции. На экстренном заседании Совмина был принят декрет о введении чрезвычайного положения. Стихийное бедствие уже унесло жизни двух человек.

Настоящая стихийная катастрофа разворачивается сейчас в одном самых красивых городов Италии, входящий в список культурного наследия ЮНЕСКО. «Город на воде» затопило по вине феномена под названием «высокая вода». Так, типичный для Венеции феномен обернулся кошмаром.

Два раза в год при сезонных приливах, которые зависят от лунного цикла и обостряются климатическими явлениями, например осадками и ветром, Венеция погружается в воду. Повышение уровня моря до 130 сантиметров считается в целом некритическим, однако отметка выше создает серьезные проблемы для города.

В городе на лагуне уровень «высокой воды» достиг почти 190 сантиметров. Это уже привело к подтоплению большей части города. В числе затопленных улиц находится и знаменитая площадь Сан-Марко, там уровень воды превысил отметку в один метр. Вода проникала в крипту базилики Святого Марка IX века. Наводнение затронуло собор в шестой раз за 1200 лет. В центре города повреждены около 60 судов.

Первые жертвы

Жертвами стихийного бедствия уже стали два человека, передает агентство со ссылкой на заявление правительства.

Обе смерти произошли на острове Пеллегрина. Один из погибших — 78-летний мужчина. Его смерть наступила в результате удара током: мужчина пытался включить электронасосы в своем затопленном доме. О причинах смерти другого жителя острова пока ничего не известно, сейчас они устанавливаются.

Власти оценивают причиненный стихией ущерб, но уже сейчас отмечается, что он может достигать одного миллиарда евро. Мэр города Луиджи Бруньяро предупредил, что на этот раз ущерб от наводнения может оказаться невосполнимым.

На первоначальном этапе ликвидации последствий наводнения правительство Италии предусмотрело выделение 20 миллионов евро, пишет агентство Ansa. По его данным, такая сумма указана в специальном декрете о введении режима чрезвычайного положения.